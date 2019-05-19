Çocukların festivali

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Yaratıcı Çocuk Festivali, 25-26 Mayıs’ta, Küçükçiftlik Park’ta çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. “Benimle Oyun Oyna” temasıyla hayata geçecek festivali, festival direktörü Derya Topçu anlatıyor.

Yaratıcı Çocuk Festivali’nin yola çıkış sürecinden bahseder misiniz, çocuklar için böyle bir festival düzenlemek hangi ihtiyaçtan doğdu?

Yaratıcı Çocuk Festivali kendi annelik içgörümden ortaya çıktı esasında. Anne olduktan sonra nüfusunun üçte biri çocuk olan bir ülkenin tam bağımsız, gerçek bir çocuk festivalinin olmadığını farkettim. Güzel bir çocuk festivali olsaydı ben bir anne olarak giderdim oysa ki. İşte bu ihtiyaçtan bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz kocaman bir festival doğdu. Kızım Asya ve onların kuşağına armağınımızdır.

Çocuklar için bu kadar kapsamlı bir etkinlik düzenlemek zor değil mi, içinde birçok oyun atölyeleri, konserler, gösteriler ve söyleşiler var, yoğun bir program...

Zorlukları yok değil fakat yüzlerdeki gülümsemenin taliplisi olunca o heyecanla çok çalıyor elinden ne geliyorsa yapıveriyorsun. Motivasyonumuz çocuklar. Çok sistemli çalışıyoruz. Sonuçta bu bir açık hava festivali ve dev bir organizasyon. Festivalin sadece bir gününde sihirbazından temizlikçisine eğitim personelimizden söyleşi yapacak uzmanlara kadar 1000 kişinin üzerinde insan bu festival için çalışıyor olacak. İyi hazırlandık.

Ebeveynler için...

Festivalin bu yılki teması ne olacak, yapılacak etkinlikleri nasıl belirliyorsunuz?

Festival bu yıl 7’den 77’ye herkese “#benimleoyunoyna” diyeyecek. İçeriğimizi tamemen çocuğa ve ebeveyne hoş deneyimler yaşatacak bir vizyonla oluşturuyoruz. Sponsorlarımızın katkılarıyla bilimden sanata, tasarıma kadar farklı dallarda pek çok atölyeyle Küçükçiftlik Park’ta olacağız. Çocuk kültür ve sanatı için çok önemli isimler festivalimizin dev gösteri sahnesinde notaları ve eğlenceyi çocuklara taşıyacak. Ezo Sunal ile Lalala konseri, Kerem Eser’le Paytak Show, YÇF kortejimiz, kukla tiyatroları, jonglörler, sihirbazlar ve dahası sahiden süper neşeli bir ortam yaratacaklar. Ebeveyn söyleşi sahnemizi de unutmayalım, festivalimiz çocuklara olduğu kadar ebeveynler için de etkinlikler içeriyor. Nil Karaibrahimgil, Sunay Akın, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Dr. Özgür Bolat, Varol Yaşaroğlu ve marka sponsorlu keyifli diğer söyleşilerimiz de festivalde yer alacak.