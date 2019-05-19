Londra’da 19 Mayıs tablosu yaptı

Atatürk ve İstanbul’a duyduğu hayranlık ile tanınan İngiliz ressam Ned Pamphilon, 19 Mayıs’ın 100. yılı nedeniyle özel bir tablo yaptı. Nutuk’u İngilizce 2 kez okuyan Pamphilon, Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünden hareket ederek akrilik bir yağlı boya tablo ortaya koydu.

Atatürk, Cumhuriyet, Anıtkabir, İstanbul ve donanma temalı eserleriyle Türk sanatseverlerin yakından tanıdığı Pamphilon, şimdiye kadar 312 yağlı boya tablo yaptı. Bu tablolardan 85 tanesini Atatürk’e ayıran ressam, yaşadığı Londra’da yine Atatürk ile ilgili bir yağlı boya tablo yaptı. Akrilik eserini Atatürk’ün Bandırma Vapuru’na bindiği 16 Mayıs’ta tamamlayan Pamphilon, 100 yıl önceki mücadelenin kendisine ilham verdiğini söyledi. Sanatçı eserinde, Bandırma Vapuru, Mıntıka Palas ve kalpaklı Mustafa Kemal’e yer verdi.

91 cm x 122 cm boyutlarındaki eseri için 19 Mayıs 1919 sonrası yayımlanan haber küpürlerini okuduğunu, Bandırma Vapuru’nun hikâyesini ve Samsun rotasının Kurtuluş Savaşı’ndaki önemini anlamaya çalıştığını belirten Ned Pamphilon, “Eserimde Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıktıklarında kaldıkları Mıntıka Palas Oteli’nin de olmasını istedim. Çünkü baştan sona gerçeklikle örülmüş bu hikâyede tarihi bir binanın olması gerekliydi. Nutuk’u İngilizce okudum, zaten okumasam ‘Bağımızlık benim karakterimdir’ temasını ortaya koyamazdım. Atatürk’ün ne kadar büyük bir lider olduğunu anlamak için Nutuk’u okumak yeterli. Nutuk’tan bugün şekillenen dünyayı anlamak için ilham alıyorum” dedi.

İstanbul onu büyülemiş...

1963’te doğan İngiliz ressam Ned Pamphilon, mimarlık eğitimi aldı ama kariyerini resim sanatı üzerine sürdürdü. Kuala Lumpur, Suudi Arabistan, ABD-Texas ve Türkiye gibi coğrafyalarda seyahat ederek farklı kültürleri inceleyen Pamphilon, 1994’te tanıştığı İstanbul için “Bu şehir beni büyülemeye devam ediyor” diyor. Beyoğlu’nun tramvayı, İstanbul’un simitçileri, Galata Köprüsü’nde balık tutanlar, mısırcılar, İstanbul Boğazı, vapurlar gibi detayların resimlerini yapıyor. “Her Yer Mustafa Her Yer Kemal” sergisi, “Atatürk’ün Gözleri” yağlı boya tablosu ile 23 Nisan’da Anıtkabir’de düzenlenen “Küçük Ressamlar Anıtkabir’de” etkinlikleri çok bilinen eserleri arasında yer alıyor.