İDSO sahnesinde genç yetenekler

Konserin solistleri ÇEV Sanat bursiyerleri Cansu Naz Eriş (piyano) ve Kazım Kaan Alıcıoğlu (keman) ile İş Sanat’ın “Parlayan Yıldızı” Emir Kemancı (viyola). Genç yetenekler İDSO eşliğinde Eriş, S.Prokofyev’in “Piyano Konçertosu” nu; Kemancı, W.Walton’un “Viyola Konçertosu” nu ve Alıcıoğlu, U. C. Erkin’in “Keman Konçertosu” nu seslendirecekler.