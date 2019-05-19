Konserin solistleri ÇEV Sanat bursiyerleri Cansu Naz Eriş (piyano) ve Kazım Kaan Alıcıoğlu (keman) ile İş Sanat’ın “Parlayan Yıldızı” Emir Kemancı (viyola). Genç yetenekler İDSO eşliğinde Eriş, S.Prokofyev’in “Piyano Konçertosu” nu; Kemancı, W.Walton’un “Viyola Konçertosu” nu ve Alıcıoğlu, U. C. Erkin’in “Keman Konçertosu” nu seslendirecekler.
İDSO sahnesinde genç yetenekler
İstanbul Senfoni Orkestrası (İDSO) “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” konserini bugün 20.00’de şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde Lütfi Kırdar’da verecek.
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Yayınlanma tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi, 01:54