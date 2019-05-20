Kıbrıs’ta MFÖ rüzgarı esti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24. Bahar Festivali kapsamında DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’ndaki konserde binler MFÖ şarkılarıyla coştu. İzdiham yaşanan konserde, coşkulu kalabalık sık sık şarkılara eşlik etti. Konser sonunda MFÖ ekibine, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından teşekkür plaketi verildi.

Ada’da ünlüler geçidi…

Bahar Festivali kapsamında ayrıca; Çukur dizisinin İdris Baba’sı, usta oyuncu Ercan Kesal, Jet Sosyete’deki rolünün yanı sıra son olarak Alice Müzikali’yle adından söz ettiren tiyatrocu Enis Arıkan, evlilik programlarıyla Türkiye’nin fenomeni haline gelen Esra Erol, yazar-senarist-oyuncu Gülse Birsel söyleşileri ile Edis konseri yer aldı.