Kıbrıs’ta MFÖ rüzgarı esti

Efsane grup MFÖ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sevenleriyle buluştu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi, 15:10

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24. Bahar Festivali kapsamında DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’ndaki konserde binler MFÖ şarkılarıyla coştu. İzdiham yaşanan konserde, coşkulu kalabalık sık sık şarkılara eşlik etti. Konser sonunda MFÖ ekibine, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından teşekkür plaketi verildi.

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Bahar Festivali kapsamında ayrıca; Çukur dizisinin İdris Baba’sı, usta oyuncu Ercan Kesal, Jet Sosyete’deki rolünün yanı sıra son olarak Alice Müzikali’yle adından söz ettiren tiyatrocu Enis Arıkan, evlilik programlarıyla Türkiye’nin fenomeni haline gelen Esra Erol, yazar-senarist-oyuncu Gülse Birsel söyleşileri ile Edis konseri yer aldı.

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ercan Kesal, Esra Erol, Gülse Birsel