Pilot kurtarma operasyonunun ABD'ye maliyeti

İran’ın güneybatısında düşen ABD’ye ait F-15E tipi savaş uçağının ardından başlatılan kurtarma operasyonu, bölgedeki gerilimi hızla tırmandırdı. ABD, kayıp pilotu kurtarmak için onlarca savaş uçağı, insansız hava aracı ve özel kuvvet unsurlarını devreye sokarken, İran tarafı operasyon sırasında Amerikan hava araçlarının hedef alındığını ve kayıplar yaşandığını ileri sürdü. Karşılıklı çelişkili açıklamalar eşliğinde yürütülen operasyon, hem askeri hem de mali boyutlarıyla dikkat çekti.

OPERASYONUN MALİYETİ

Kurtarma operasyonu sırasında ortaya çıkan askeri kayıpların ABD’ye maliyetinin oldukça yüksek olduğu değerlendiriliyor. İlk belirlemelere göre, düşürülen ve imha edilen hava araçlarının toplam maliyeti yüz milyonlarca doları buluyor.

F-15E Strike Eagle savaş uçağı: 100 milyon dolar civarında

100 milyon dolar civarında A-10 Thunderbolt II: 18,8 milyon dolar civarında

18,8 milyon dolar civarında 2 adet C-130 Hercules nakliye uçağı: Toplam rakam 150–200 milyon doların üzerinde

Toplam rakam 150–200 milyon doların üzerinde MH-6 Little Bird helikopteri: Yaklaşık 7,5 milyon dolar

Yaklaşık 7,5 milyon dolar 1–2 adet MQ-9 Reaper İHA: Toplamda yaklaşık 30–60 milyon dolar civarında

Bu kalemler bir araya getirildiğinde, operasyonun sadece hava araçları bazında ABD’ye maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu da bugünkü kurla yaklaşık 18 trilyon Türk lirası civarında bir maliyete tekabül ediyor.

AMERİKAN BASINI DOĞRULADI

İran ordusu, Pazar günü yaptığı açıklamada, bir adet F-15E Strike Eagle savaş uçağının yanı sıra , iki adet C-130 tipi askeri nakliye uçağı ile iki MH-6 Little Bird helikopteri ve insansız hava araçlarının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklama, Tesnim Haber Ajansı tarafından aktarıldı.

The Wall Street Journal ise ABD güçlerinin pilota yaklaşan İranlı unsurları hedef almak için insansız hava araçları kullandığını, kurtarma görevi sırasında arızalanan iki MC-130 tipi uçağın ABD tarafından imha edildiğini öne sürdü.