İran’da Zarif ve Ruhani’ye sert tepki: 'Anlaşma' önerisi sonrası idam çağrıları

Zarif, Cuma günü Amerikan Foreign Affairs dergisinde yayımlanan makalesinde, İran’daki mevcut yönetimi, zafer ilan ederek 'çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma yapmaya' çağırdı.

X platformunda yaptığı paylaşımında Zarif, bu görüşleri açıklamakta tereddüt ettiğini, ancak savaşın İran’ın çıkarlarına uygun şartlarda sona ermesi gerektiğine inandığını vurguladı.

İran'daki bazı radikal çevrelerin, ülkenin eski Cumhurbaşkanı, reformcu siyasetçi Hasan Ruhani ve onun Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i hedef alan söylemlerini artırdığı bildiriliyor.

Bu gruplar, astıkları pankartlarda her iki ismi de 'hain' olarak nitelendirilirken, yargı makamlarına, 'idam edilmeleri' yönünde çağrılar yapıyor.

SERT TEPKİLERE NEDEN OLDU

İran medyasında yer alan haberlere göre, bu açıklamalar, iktidara yakın isimlerden sert tepkiler aldı. İran dini lideri Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilinen isimlerden Said Haddadian, Zarif’i 'casus' olarak nitelendirerek sözlerini geri çekmesi için üç gün süre verdi ve aksi halde harekete geçileceğini söyledi.

Rejim yanlısı Kayhan gazetesinin genel yayın yönetmeni Hüseyin Şeriatmedari de bu çağrıları 'İran’ın düşmanları karşısında teslimiyet reçetesi' olarak değerlendirerek yargı makamlarını devreye girmeye çağırdı.

Öte yandan muhafazakâr çizgideki eski milletvekili Ali Motahhari, 'savaşı sona erdirmek için henüz erken' olduğunu savunurken, çatışma sürerken dahi diplomatik girişimlerin devam edebileceğini ifade etti.

Zarif’in, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye yakın bir siyasi çizgide olduğu biliniyor. Savaşın yaklaşık beş hafta önce başlamasından bu yana kamuoyundaki görünürlüğü sınırlı kalan Zarif, son dönemde sosyal medya üzerinden yeniden aktif hale geldi.

RUHANİ'DEN REFORM ÇAĞRISI

Bu gelişmelerle paralel olarak Hasan Ruhani de siyasi ve ekonomik alanda acil reform çağrısında bulundu. Ruhani, mevcut koşullarda ülkenin ayakta kalabilmesi için yönetimde köklü değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Ülkenin korunması, politikaların temel ve acil şekilde reforme edilmesini gerektirir” diyen Ruhani, toplumsal desteğin istikrarın ana unsuru olduğunu ve toplumda ciddi bir memnuniyetsizlik bulunduğunu ifade etti.

Ruhani ayrıca, ulusal çıkarları koruyacak bir savaş sonlandırma sürecinin, iç politikada güveni artıracak ve ekonomik faaliyetlerin önünü açacak adımlarla birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi.