AKOM İstanbul için tarih verdi: Sıcaklıklar aniden düşecek

5.04.2026 09:32:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Nisan Pazar (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları yaklaşan soğuk hava dalgasına karşı uyardı. Yeni haftaya güneşli bir başlangıç yapılsa da bahar havası yerini hızla dondurucu soğuklara bırakacak.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; yeni haftada aralıklarla hafif yağmur geçişleri beklenirken, asıl tehlike hafta sonuna doğru yüzünü gösterecek.

Sıcaklıkların Cuma gününden itibaren 5-6°C birden düşerek mevsim normallerinin oldukça altına inmesi bekleniyor.

HAFTA SONU SAĞANAK TESLİM ALACAK

Pazartesi gününü 17°C sıcaklık ve açık bir gökyüzüyle geçirecek olan İstanbul'da, Cuma günü termometreler en fazla 8°C'yi görebilecek.

Cumartesi günü ise sıcaklık 7°C'ye kadar gerilerken, şehri 5-15 kg arası sağanak yağmur teslim alacak.

AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 31 Mart Salı (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara "kısa bir mola" ve ardından gelecek yeni yağışlı sistemin haberini verdi.
AKOM'da Nuri Aslan'dan 'sağanak' açıklaması: İstanbul'da metrekareye 54 ila 93 kilogram yağış düştü İBB Başkanvekili Nuri Aslan, AKOM'da yaptığı açıklamada İstanbul'da metrekareye 54 ila 93 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Aslan, "İstanbul'un her noktasındaki ihbarlara anında müdahale ediyoruz. İstanbul genelinde 6 bin 903 personelimiz ve 2 bin 505 araç ve iş makinemiz sahada aktif görev yapmaktadır" dedi.
AKOM tarih verdi: İstanbul'da güneş ne zaman açacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 2 Nisan Perşembe (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları yeni yağışlı sisteme karşı uyardı. Megakent, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmiş durumda.