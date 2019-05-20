TYS’den İdris Özyol’a destek açıklaması

TYS, üyesi olan Özyol için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman, vatan ki bu insanların evidir, sevgilim, onlar vatana düşman” diyor Nâzım Hikmet “Hürriyete Dair” şiirinde.



Düşünen herkese düşman, Nazilerin “Saldırı Bölüğü” SA’ya benzer bir çete oluşturdu zorbalar şu güzelim vatan toprağında, toprağımızda. Ama düşünmekten, yazmaktan yılmayacağız. İktidar tetikçilerinin son hedefi de Antalya’daki Yeni Yüzyıl gazetesinde düşüncelerini okuruyla paylaşan üyemiz, gazeteci İdris Özyol’du. Yazarımıza yönelik bu saldırıyı kınıyor, Özyol’a geçmiş olsun diyoruz.