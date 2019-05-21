Dört kadın ‘Yol Nefes Kadın' konserinde buluşuyor

Halk müziğinin üç kadın sanatçısı özel bir repertuar ve Başak İkiz’in anlatımı eşliğinde "Yol Nefes Kadın" konserinde sahneye çıkıyor.

Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde

Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde

Bizim nazarımızda kadın-erkek farkı yok

Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.

-Hacı Bektaş Veli-

Alevi- Bektaşİ inancında hem müziğin hem de kadının özel bir yeri var.

İbadetin, müzik (bağlama-nefes-deyiş, semah) eşliğinde gerçekleştirildiği Alevi Bektaşi inancında kadınlar da toplumsal yapıda erkeklerle yanyanadır.

Hacı Bektaş Veli, asırlar öncesinden "Kadınlarınızı okutunuz" diyerek kadınları Anadolu aydınlanmasının en ön safına koymuştur.

Alevi Bektaşi inanç ve geleneğinde müziğin de özel bir yeri vardır.

Cem İbadeti müzikle başlayıp, müzikle biter.

Aşıklar da bu hafızanın, toplumsal belleğin günümüze taşınmasında önemli bir rol oynamışlardır.

“Âşığın sözü, Kuran’ın özü”dür Alevilikte.

Bağlama ise"Telli Kuran"'dır.

Her alanda olduğu gibi inanç ve müziğin bugüne taşınmasında kadınların da rolü yadsınamaz.

Çünkü Alevilikte kadının yok sayıldığı,alınmadığı bir alan yoktur.

Günümüzde de müziğin içerisinde çalıp okuyan aynı zamanda akademik olarak da kendini kanıtlamış pek çok kadın sanatçı var.

İşte bu geleneğin takipçisi üç kadın sanatçı, Mercan Erzincan, Nilüfer Sarıtaş, Özge Çam, Alevi Bektaşi müziğinin önemli aşıklarının eserlerinden oluşan özel bir repertuvarı Başak İkiz’in anlatımı eşliğinde seslendiriyor.

"Yol Nefes Kadın" adıyla düzenlenen konser 25 Mayıs'ta Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde

Biletler, biletix’te…