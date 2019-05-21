Doğan Hızlan başkanlığında toplanan, Demet Taner, Handan İnci, Nursel Duruel, Metin Celâl, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Ömür İklim Demir’den oluşan seçici kurul, 30. Haldun Taner Öykü Ödülü’ne katılan eserleri değerlendirdi. Seçici kurul, toplumsal bilinçle insanın bireysel dünyasının çatışmasını incelikle yansıtması, dile hâkimiyeti, derin duyarlılığı nedeniyle 30. Haldun Taner Öykü Ödülü’nün Erdem’in kitabına verilmesini oybirliğiyle uygun gördü. 20 bin lira değerindeki ödül, düzenlenecek törenle Kâmil Erdem’e sunulacak.
30. Haldun Taner Öykü Ödülü, Kâmil Erdem’in
Milliyet gazetesi tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen 2019 Haldun Taner Öykü Ödülü, Kâmil Erdem’in “Bir Kırık Segâh” adlı öykü kitabına verildi.
Yayınlanma tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı, 23:14