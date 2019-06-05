Dev korodan Aya İrini’de konser

30 yıldan uzun zamandır Berlin Konzerthaus’ta kendi konser serisine sahip Berlin Erken Dönem Müziği Akademisi, 1994’ten bu yana Berlin Devlet Operası ile işbirliğini sürdürüyor. 1 milyonun üzerinde albüm satışı ile Grammy, Gramophone, Diapason d’Or, ECHO Klasik dahil pek çok ödül sahibi topluluğun, en verimli müzikal partnerlerinden biri de RIAS Oda Korosu. 70 yıllık geçmişiyle günümüz müzik kültüründe, Rönesans ve barok dönemin aslına sadık yorumlarından 19. yüzyılın müzik dünyasına yeni bir anlayış getiren romantik dönem icralarına ve en zorlu dünya prömiyerlerine kadar standartları belirleyen bir konumda yer alan RIAS Oda Korosu, özetle “dünyadaki en iyi 10 korodan biri” (Gramophone) kabul ediliyor. Dünyanın prestijli müzik merkezlerinde konserler veren topluluk, Alman koro geleneğini 21. yüzyıla taşıyor.

Konser programı:

(19.00-19.30) Aya İrini Müzesi Ön Avlu / Evin İlyasoğlu’nun “Barok Çağda Koronun Üç Devi” başlıklı konuşması. (20.00) Aya İrini Müzesi / * Johann Sebastian Bach “Nach dir, Herr, verlanget mich, BWV 150”, * Antonio Vivaldi “Gloria Re Majör, RV 589”, * George Frideric Handel “Dixit Dominus, HWV 232”.