Çok gerçek, çok yakın

Zamanımızın en üretken ve en özgün kalemlerinden biri Margaret Atwood. Alabildiğine zengin imgelemi ve onu İngilizce edebiyatın zirvelerine taşıyan sağlam üslubuyla adı sık sık Nobel konuşmalarında geçen Atwood’un özellikle dispotik gelecek tasavvurlarının yer aldığı feminist yönelimli romanlarından ötürü gitgide artan bir popülariteye sahip olduğu da bir gerçek. Hele ki 1985 tarihli romanı “The Handmaid’s Tale”in (dilimize “Damızlık Kızın Öyküsü” adıyla çevrilen bu romanı (Doğan Kitap etiketiyle okuyabilirsiniz) dizi formatında izleyiciyle buluşmasıyla bu popülerliliği iyiden iyiye arttı, çok da iyi oldu.

İlk sezonunda Emmy ve Altın Küre gibi ödülleri silip süpüren dizinin üçüncü sezonu dünyayla hemen hemen aynı zamanda ülkemizde de BluTV’de başlıyor. İlk iki sezonu izleyenler hatırlayacaktır muhakkak ama hiç izlemeyenler ya da aradan geçen süre zarfında uzaklaşmış olanlar için bir özet geçelim: Belirsiz ama yakın bir gelecekte, İkinci Amerikan İç Savaşı’nın ardından totaliter bir rejimin hüküm sürdüğü Birleşik Devletler’de (ki artık Gilead denmektedir) geçen dizi, kadın nüfusun büyük bir bölümünün kısırlaştığı distopik bir dünyaya götürüyor izleyicileri. Bu dünyada artık sadece erkeklerin egemenliği var ve kadınlar ya sadece hizmetçilik yapıyorlar, ya da hâlâ doğurganlığa sahiplerse ‘damızlık’ olarak işlev görüyorlar.

Dizinin tam merkezinde yer alan ve iç savaş sonrası kocası ve küçük kızından koparılan Offred (kadınlar doğduklarında aileleri tarafından verilen adlarıyla değil, kimin evinde damızlık olarak görev yapıyorlarsa oradaki aile reisinin adıyla anılıyorlar, yani Offred/Fredinki, Ofsteven/Stevenki gibi) Gilead’ın en üst düzeydeki yöneticilerinden birini evinde damızlık olarak çalışmaktadır ve belli aralıklarla uğradığı törensel tecavüzlerle karanlık bir kâbusa dönen hayatında kendine el yordamıyla bir çıkış aramaktadır.