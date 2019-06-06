İstanbullu Gelin dizisinin finalinde, cep telefonu ile yapılan büyük hata!

Aslı Enver, Özcan Deniz ve İpek Bilgin’in başrolünde oynadıkları dizi, son bölümüyle izleyenlere veda etti.

Esma’nın ani ölümü, tüm aileyi derinden sarsarken, 7 yıl sonrasına geçiş yapıldı.

Mutlu aileleriyle hep birlikte konakta yaşarken, çocukların büyümüş halleri de görüldü.

Süreyya ve Faruk’un kızları Yaz’ın 7-8 yaşlarındaki hali, ekranlara geldi.

Yaz ve Faruk’un bir sahnesinde yaşanan aksilik ise izleyenlere ‘pes’ dedirtti!

Süreyya, şarkıcı olup sahnelere çıkmaya başlamış ve turnedeydi.

Annesine babasıyla doğum günü için sürpriz bir pasta yapan Yaz ve Faruk, Süreyya’yı görüntülü aradı.

Görüntülü konuşma sırasında Süreyya, baba kızın izlerken ekrana gelen görüntüde cep telefonunun olması izleyenleri şoke etti!

Kamera ile çekilen görüntü, görüntülü telefon ekranı gibi kullanılmıştı ama karşıdaki kişinin böyle bir görüntü izlemesi mümkün değildi!

Aslında sahne doğru kare ile başlamıştı. Yani iki kişinin görüntülü konuşmada gördüğü ekran görüntüsü normaldi. Ancak sahnenin devamında araya giren kısa süreli bir görüntüde Faruk’un elinde telefon olan hali bir kaç saniyelik de olsa dikkat çekti.