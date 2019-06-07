Yeltan’ın son filmi ‘Bağcık’ vizyonda

Festival yolculuğunun yanı sıra Roma’da Cinema d’İDEA Kadın Filmleri Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazanan “Bağcık” için jüri gerekçesinde engelliliğin dikenli temalarıyla cesaretle mücadele ettiğini, yepyeni bir dil icadıyla gerçek, özel ve duygusal eğitime olanak sağladığını vurguladı.

Filmin bu başarısında, genç yaşta geçirdiği kaza nedeniyle yürüyemeyen ancak müthiş ve örnek bir duruşla yaşamayı başaran felsefeci, eleştirmen, yazar Asuman Kafaoğlu Büke’nin senaryoyu Yeldan ve Yalçın Akyıldız ile yazmasının rolü büyük.

Sorgulayıcı...

Büke’nin felsefeci refleksiyle her anını sorgulayarak yaşayıp çözüm ürettiği yaşam pratiğinin aydınlığında çizilen başrolde, alışılageldiği gibi acınacak değil kimseye muhtaç olmadan yaşayabilen ve zorlukları kendi başına yenmeyi zamanla öğrenen bir karakter var.

Görkem Yeltan’ın “Yemekteydik ve Karar Verdim”den sonra ikinci uzun metraj sinema filmi olan “Bağcık”ın başlıca rollerinde Kaan Çakır, Pınar Tuncegil, Derin Yeltan, Alin Yeltan yer alırken, Ali Altuğ, Yeşim Koçak, Okan Yalabık, Barış Yıldırım ve birçok oyuncu onlara eşlik ediyor. Görüntü yönetmenliğini Ercan Özkan’ın, sanat yönetmenliğini Başak Çakır’ın yaptığı filmin özgün müzikleri Yalçın Akyıldız imzasını taşıyor.

Çekimleri Bodrum’da gerçekleştirilen filmin yapımcılığını Karina Film üstleniyor, ortak yapımcıları ise Mehmet Güreli, Yalçın Akyıldız ve Görkem Yeltan.