‘İki Gün'lük yalnızlık

Çağımızın en büyük sorunu yalnızlık. Sosyal medya ve her şeyi internetle yapmak mecburiyeti insanları yalnızlığa itti. İnsanlar artık birbirleriyle konuşmuyor. Dikkat edin, restoranda, kafede, toplu taşımada hatta evlerinde herkesin elinde telefon. Bu çağımızın sorunu haline gelen yalnızlık yeni bir kısa filme konu oldu. Filmin adı ise “İki Gün” Yönetmenliğini Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun üstlendiği filmin senaryosu da kendisine ait. Yakınlarının hayatından esinlenerek kaleme aldığı filmin yapımcılığını Veysi Sala (İFA), sanat yönetmenliğini İsa Açıkalın ve görüntü yönetmenliğini ise Elvin Abdulla üstleniyor. Oyuncular ise artık kısa filmlerde görmeye alıştığımız usta oyuncu Selda Alkor ve Yağmur Damcıoğlu Namak...

Tekeoğlu intenet ile artık herkesin yalnız olduğunu vurguluyor ve şunları söylüyor, “Bayramlar, aile buluşmaları her şey tarihe karıştı. Yaşlı insanlar kendilerine arkadaş olsun diye eve yardımcı alıyorlar, zira çocukları, yeğenleri, kuzenleri onları arayıp sormuyor. Bunu bizzat geçen sene kaybettiğim halamın yaşamından biliyorum. Bunu yıllar önce yazar Faith Popcorn söylemişti. 2000 yılında okumuştum “THE POPCORN REPORT” isimli kitabını” diyor. Filmin senaryosunu bir gecede yazdığını söyleyen yönetmen, “Çevremdeki arkadaşlarımdan, kendi hayatımdan beni etkileyen her şeyden esinlenerek senaryosunu bir gecede kaleme aldım. Zaten IFA Film Okulu’na devam ediyordum ve okulu bitirirken bir kısa film çekme imkânımız vardı ve ben de bu imkânı bu şekilde kullandım. Tabii sponsorlar sayesinde oldu, destekler olmasa film çekemeyiz” diyor.

Yaklaşık 10 dakika olan film, sonbaharda yurtiçi ve yurtdışında çeşitli festivallere katılacak.

Tekeoğlu, “Film festivallere gönderilecek ve bir imkân olursa topluluğa da izletmek isterim. Şimdi kısa filmleri izletecek çok platformlar var. Muhakkak izleyici ile buluşur” diyor.

Filmin konusu ise kısaca şöyle; henüz bebekken Çocuk Esirgeme Kurumu’na terk edilen Alev, çalışmak için yanına girdiği Fazilet Hanım’ın geçmişte bebeğini terk ettiğini öğrendikten sonra işten ayrılır.

‘Kademi Hanım’

Ayrıca, çekimleri kış mevsiminde başlayacak bir mübadele filmi daha çekecek yönetmen.“Kademi Hanım” adlı belgesel için ön araştırma çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Tekeoğlu, Adana ve Mersin’de Girit mübadele dernekleri ile makamları ziyaret ettiklerini ve çekimlerin önümüzdeki kış en geç 2020’de başlayacağını belirtti.