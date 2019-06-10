İstanbul'da her şey müzik olacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 47. İstanbul Müzik Festivali bugün başlıyor. 30 Haziran’a kadar sürecek festivalin bu yılki teması “Var Olmanın Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı”... Şenlik 15 farklı mekânda, 22 konserle binlerce sanatseveri müzikle buluşturacak. Festival, piyanist Seong-Jin Cho solistliğinde, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde Tekfen Filarmoni Orkestrası konseriyle bugün saat 19.00’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda başlıyor.

Festivalin bu yılki “Onur Ödülü”, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası genel müzik direktörü ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, orkestra şefi Devlet Sanatçısı Prof. Rengim Gökmen’e takdim edilecek. Rengim Gökmen’e ödülü açılış töreninde sunulacak. 47. İstanbul Müzik Festivali “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ise The Times’ın “hiç kuşku yok ki dünyanın yaşayan en büyük müzisyenlerinden biri” olarak tanımladığı Yuri Bashmet’e sunulacak. Yuri Bashmet’e ödülü, Moskova Solistleri ile 20 Haziran’da saat 20.00’de Aya İrini Müzesi’nde yapılacak konser öncesinde verilecek.

Ayrıca, besteci Zeynep Gedizlioğlu’ndan istenen iki piyano eseri ve Sochi Festivali ile ortak olarak, besteci Alexander Tchaikovsky’ye sipariş edilen yapıt, festivalde dinleyicilerle buluşacak.

15 FARKLI MEKAN

İstanbul Müzik Festivali müzikseverleri İstanbul’un 15 farklı mekânında ağırlayacak. Aya İrini Müzesi, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall, İş Sanat Konser Salonu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rahmi M. Koç Müzesi, Süreyya Operası, Zorlu PSM, Kapalıçarşı ve Neve Şalom Sinagogu festivale ev sahipliği yapacak. Ayrıca İstanbul’un tarihi mekânlarından Samatya’da yapılacak “Müzik Rotası” ile ilk kez Altımermer Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Surp Anarad Hığutyun (Günahsız Meryem Ana) Ermeni Katolik Kilisesi, Aya Konstantinos ve Eleni Rum Ortodoks Kilisesi ve Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi’ne konuk olacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen “Hafta Sonu Klasikleri” ise bu yıl Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi ile Galata Meydanı’nda yapılacak. Festival programının tamamına https://muzik.iksv.org/tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.