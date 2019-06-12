‘Salaklar Sofrası’ turnede

“Salaklar Sofrası”, İzmir’den iki gün önce 2 Temmuz’da Ayvalık Amfitiyatro’da oynanacak. Deneyimli kadro, 24 Ağustos’ta ise İstanbul’da Büyükçekmece Açıkhava Tiyatrosu’nda seyircileri ile buluşacak.

2015 yılında Yalta’da düzenlenen Uluslararası Anton Çehov Tiyatro Festivali’nde “Bir Delinin Hatıra Defteri” isimli eseri ‘En İyi Yorumlayan’ tiyatrocu seçilen Erdem Topuz, bu yıl ise “Oblomov” isimli oyun ile Ekin Yazın Dostları 2019 Tiyatro Ödülleri’nde Küçük Salon En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Dionysos Tiyatro, “Bir Delinin Hatıra Defteri”nden sonra ikinci oyun olarak “Oblomov” ile perde açmıştı.