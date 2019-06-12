Üç büyük piyanist, George-Emmanuel Lazaridis, Janis Vakarelis ve Cyprien Katsaris, Avrupa’da dinleyicilerin beğeniyle karşıladığı programlarını bu kez aralarına bir Türk piyanisti, Zeynep Üçbaşaran’ı alarak İstanbul Müzik Festivali’ne taşıyor. “Piyanonun 4 Silahşörü” başlıklı konser saat 20.00’de Süreyya Operası’nda seyirciyle buluşacak.
İstanbul Müzik Festivali'nde bugün
47. İstanbul Müzik Festivali kapsamında yapılan etkinliklerde bugün saat 15.30’da “Çocuk Kitabı Okuma Etkinliği: FANFAR Müzikli Bir İstanbul Masalı”, Süreyya Operası’nda yapılacak.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe, 00:32