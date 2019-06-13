Erbil’in sanatta 60 yılı

“Seyrüsefer: Devrim Erbil’in 60. Sanat Yılı” adıyla gerçekleşen programa, Devrim Erbil’in yanı sıra sanatçı Metin Akpınar, Müfit Can Saçıntı, ressam Bedri Baykam, yazar Mario Levi, Buket Uzuner, Mahir Ünsal Eriş, Murat Menteş, Gülşah Elikbank, Yalın Alpay, gazeteci Osman Balcıgil, Deniz Bayramoğlu ve Prof.Dr. Mehmet Zihni Sungur’un da aralarında olduğu sanatseverler katıldı. Sunuculuğunu Uğur Batı ve Cenk Yüksel’in üstlendiği gecede Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da yer aldı. Karakarga Yayınları’ndan çıkan Seyrüsefer adlı kitap Gülşah Elikbank ve Uğur Batı tarafından hazırlandı. Esere Metin Akpınar, Sunay Akın, Selim İleri, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Mario Levi, Murat Menteş, Nermin Bezmen, Deniz Bayramoğlu, Müfit Can Saçıntı, Yalın Alpay, Ertürk Akşun, Yekta Kopan, Nazlı Eray, Doğan Hızlan, Osman Balcıgil, Mahir Ünsal Eriş öykü ve denemeleriyle katkı sundu.