Bu yıl 4. kez düzenlenen Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri, önceki gün Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine sunuldu. DİSK Gıda-İş Sendikası ve Manos Kitap’ın düzenlediği törene usta şairin eşi Adnan Özyalçıner, KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik ve EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ile birlikte Sezer’in dostları ve sevenleri katıldı.

Tören, Sadık Gürbüz dinletisiyle başladı. Sanatçı, Sennur Sezer’in yanı sıra Melih Cevdet Anday ve Nâzım Hikmet’in şiirlerinden bestelediği türkülerini seslendirdi. Ayrıca DİSK Korosu da törende sahne alırken, Sezer’in şiirlerinin Kürtçe’ye çevrildiği ve kitap fuarında okurlarla buluşacağı açıklandı.

Törenin açılış konuşmasını ise DİSK Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan yaptı. Aslan, “Bu ülkede gazetecilerin, yazarların, bilim insanlarının, düşün insanlarının cezaevinde olmadıkları, şiirlerini ve öykülerini diledikleri gibi yazabildikleri bir ülkeyi hep birlikte kuracağız” derken Sennur Sezer Ödülleri’nin her yıl daha da büyüdüğünü dile getirdi.

Sennur Sezer’in eşi, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Başkanı Adnan Özyalçıner de törende konuştu. Özyalçıner, “Sennur Sezer, bir kadının doğum sancılarına direnişine, aynı kadının işkence, baskı altındaki direnişine de şiddet gören kadının direncine de vurgu yapar” diye konuştu. Özyalçıner, “Sennur’un şiiri, yaşadıklarımızın şiiridir. Dün olduğu gibi bugün de süren bir şiir” dedi. Şair ve eski TYS Başkanı Mustafa Köz de Sennur Sezer’in insan anlayışı üzerine konuştu ve “İyi ki doğdun Sennur Sezer. Çok yaşayacak” ifadelerini kullandı.

‘Kurgu değildi’

Konuşma ve dinletilerin ardından ödüller sahiplerine sunuldu. “Geldim Sana” isimli kitabıyla Şiir Ödülü’nü kazanan, 25 yıldır kesintisiz cezaevinde bulunan İlhan Sami Çomak’ın ödülünü kardeşi Suna Çomak ve annesi aldı. Suna Çomak, yazarın şu mesajını paylaştı: “Bazı insanlar gittikten sonra da geride kalanlara el verirler. Varolmayı yaşamakla sınırlı gören bakış açısını silerek bizlere sadece anılarıyla değil, dünya görüşü ve eserleriyle koca bir miras bırakırlar, tüm bunlar Sennur Sezer için rahatlıkla söylenebilir. Yazık ki, Sennur Abla’yla tanışma imkânım olmadı. Ama bu sınırlı koşullarda onu takip etmeye çalıştım... Şiirindeki samimiyet ve sadelik şüphesiz kurgu değildi...” Ödülü Çomak’ın ailesine şair Eray Canberk verdi.

‘Her şey çok güzel olacak’

Öykü Ödülü’ünü “Hasır Lokantası” isimli kitabıyla kazanan Hüseyin Peker de ödülü şiirle öyküyü birleştiren kişiler adına aldığını söyledi. Peker, Sennur Sezer’in “Zeytin Türküsü” adlı eserini okurken, sözlerini “Her şey çok güzel olacak” diyerek sonlandırdı. Peker, ödülünü Uluslararası PEN Yönetim Kurulu üyesi Burhan Sönmez’in elinden aldı.

Şiir Özel Ödülü, “Cehenneme Kurulu” eseriyle Ayşe Nalan’ın olurken, Nalan’a ödülünü KHK ile ihraç edilen akademisyen Süreyya Karacabey verdi.

Öykü Özel Ödülü’nü sahibi ise “Dünya Kaç Kare” eseriyle Özlem Keskin kazandı. Ödülü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı adına Nida Demirsoy verdi. Tören, Sennur Sezer’in 76. yaşını kutlamak amacıyla pasta kesilmesiyle sona erdi.

2015’in ekim ayında yaşamını yitiren şair, ödül töreninden önce sabah saatlerinde mezarı başında da anıldı. Anmaya Sezer’in eşi Adnan Özyalçıner, arkadaşları ve sevenleri katıldı.