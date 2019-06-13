RIAS Oda Korosu Aya İrini’ye çok yakıştı

Barok dönemin en önemli üç bestecisi olan J. S. Bach’ın “Nach dir, Herr, verlanget mich”; A. Vivaldi’nin “Gloria” ve G. F. Handel’in “Dixit Dominus” eserlerinin seslendirildiği konser Aya İrini’ye çok yakıştı. Salonun akustiğini ve nemini iyi çözen şef, eserlere, topluluk ve koroya hakimiyeti, vuruşlarındaki netliğiyle dakikalarca alkışlandı.

Berlin Radyo Orkestrası ve Korosu topluluğu olan 70 yıllık RIAS Oda Korosu, en etkileyici enstrüman olan insan sesinin tüm sınırlarını ustalıkla sergileyerek dünyadaki en iyi korolardan biri olduğunu gösterdi.

Konsere Doğru

Festival dinleyicilerinin deneyimlerini zenginleştirmek üzere hazırladığı “Konsere Doğru” konuşmalarında, farklı disiplinlerden konuşmacıları müzikseverlerle buluşturmaya başladı. İlk konuşmayı gazetemiz yazarı Evin İlyasoğlu konserin öncesinde “Barok Çağda Koronun Üç Devi.” başlığıyla yaparak, Barok çağı taçlandırmış bu üç büyük bestecinin müzik tarihindeki yerini ve çalınacak koro eserler üstüne bilgi verdi. “Koro, Antik Çağlardan beri günümüze uzanan sosyal paylaşım alanıdır” diyerek Rönesans ve Barok Çağ korolarının ortaçağdan ayrılan özellikleri üstünde de durdu. Konsere Doğru ile izleyicinin konserden alacağı haz derinleşti.