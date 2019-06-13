İstanbul Müzik Festivali’nde bugün

Konserde ikiliye, Florıan Helgath şefliğindeki Berlin RIAS Oda Korosu eşlik edecek. İkili konserde, Dmitri Shostakovich’in iki piyano için “Süit Fa diyez minör, op. 6”, Zeynep Gedizlioğlu’nun iki piyano için “Şimdi” Johannes Brahms’ın “Aşk Şarkıları Valsleri, op. 52” eserlerini seslendirecek. Konserden hemen önce düzenlenecek “Konsere Doğru” konuşmalarına ise besteci Zeynep Gedizoğlu ve besteci Özkan Manav katılacak. Süreyya Balosu Opera Salonu’nda, 19.00’da başlayacak etkinlik, RIAS Kammerchor Berlin, Ufuk & Bahar Dördüncü konseri biletiyle ücretsiz olarak dinlenebilir. Konser biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir.