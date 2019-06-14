Eserin senaryo ve koreografisi, 4. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Bale - Dans Koreografı ve Yılın Bale - Dans Yapımı ödülünü almış Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a ait. Eserin müzik düzenlemesi ise Bujor Hoinic tarafından yapıldı.
‘Üç Silahşor’ Bursa’da
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “Üç Silahşor” balesi ile 58. Uluslararası Bursa Festivali’nde perde açıyor. 18 Haziran akşamı saat 21.15’te Merinos AKKM / Osmangazi Salonu’nda Bursalı sanatseverlerle buluşacak “Üç Silahşor”; Athos, Porthos, Aramis, d’Artagnan isimli dört gözü pek şövalyenin maceralarını anlatıyor.
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma, 23:00