‘Üç Silahşor’ Bursa’da

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “Üç Silahşor” balesi ile 58. Uluslararası Bursa Festivali’nde perde açıyor. 18 Haziran akşamı saat 21.15’te Merinos AKKM / Osmangazi Salonu’nda Bursalı sanatseverlerle buluşacak “Üç Silahşor”; Athos, Porthos, Aramis, d’Artagnan isimli dört gözü pek şövalyenin maceralarını anlatıyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma, 23:00

[Haber görseli]Eserin senaryo ve koreografisi, 4. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Bale - Dans Koreografı ve Yılın Bale - Dans Yapımı ödülünü almış Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a ait. Eserin müzik düzenlemesi ise Bujor Hoinic tarafından yapıldı.

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