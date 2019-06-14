‘Üç Silahşor’ Bursa’da

Eserin senaryo ve koreografisi, 4. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Bale - Dans Koreografı ve Yılın Bale - Dans Yapımı ödülünü almış Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a ait. Eserin müzik düzenlemesi ise Bujor Hoinic tarafından yapıldı.