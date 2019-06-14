!f İstanbul eylülde



Yeni doğan bağımsız filmlere, genç sinemacılara alternatif bir paylaşım alanı yaratmayı amaçlayan “!f X” film profesyonelleri ve profesyonelleşmek isteyen herkesi beş gün boyunca sinemanın mutfağında ağırlayacak. “!f X” platformu kapsamındaki “!f Okul” yakın geleceğin film profesyonellerinin kolektif çalışmayla bir filmin açılış sahnesini çektikleri tek platform, “Pitching Keş!f” ise ilk ya da ikinci filmlerini gerçekleştirecek yönetmenleri destekleyen tek film festivali olacak. “!f Okul” için başvurular 26 Temmuz, “Pitching Keş!f” için ise 9 Ağustos’a kadar devam edecek.



Yarışma bölümü



!f İstanbul Bağımsız Film Festivali’nin yarışma bölümü ise “Keş!f”, “!f Ulusal” ve “Türkiye’den Kısalar” kategorilerinden oluşacak. Sinemaseverler, ilk ya da ikinci filmini gerçekleştirmiş yönetmenlerin yarıştığı “Keş!f” ile farklı coğrafyalarda doğmuş, biçimsel arayışlarıyla film yaratımında yeni sayfalar açan isimleri keşfedecek. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek “!f Ulusal” kategorisinde, özgün öyküleri ve denenmeyi bekleyen yeni anlatı biçimleriyle, !f İstanbul’un doğduğu coğrafyanın film yaratıcıları yer alıyor. !f klasiklerinden Türkiye’den Kısalar’da ise “Ulusal Kısa Film Yarışması” ve “Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması” olmak üzere iki farklı kategoride kısa filmler yer alacak. Festival için geri sayım sürerken yarışma ve yarışma dışı seçkilerine başvurular 25 Haziran’a kadar devam ediecek. Ayrıntılı bilgi için: http://ifistanbul.com.tr.