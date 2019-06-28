Vitrindeki Albümler

Doğan Canku “Köçekçeler” (EMI / Universal)

Selami Karaibrahimgil ve Ahmet Kurtaran ile birlikte 1969 yılında kurulan Modern Folk Üçlüsü’nün kurucu üyelerinden biriydi Doğan Canku. Topluluk yetmişli yıllar boyunca yaptığı plaklarla pop tarihimizde kalıcı izler bırakmış, ancak seksenli yıllarla birlikte durgunluk dönemine girmişti. Hal böyle olunca da üyeler kendi kaderlerini tayin ederek solo çalışmalarına başlamıştı.

Modern Folk Üçlüsü bir yandan seyrek adımlarla yürüyordu ama Canku 1980 yılında İstanbul’a yerleşerek profesyonel müzik hayatında yeni bir sayfa açmıştı. Canku’nun 1987 yılında çıkardığı “Köçekçeler” ise, arabeskin ezici ağırlığı altında inleyen müzik piyasası için kalitesiyle dikkati çeken güzel bir çalışmaydı. Klasik ve geleneksel Türk müziği eserlerinin yorumlandığı albümde, Canku’nun daha sonradan merak saldığı Flamenko gitar üzerindeki tüm hâkimiyeti, yorum gücü ve düzenlemeci kimliği sergileniyordu. Bu albümle birlikte MFÜ dışında başka bir dinleyici kitlesinin de radarına girmişti Canku.

Gitarıyla başrolde yer alan Canku’ya davulda Cengiz Teoman, basta Uğur Başar eşlik etmiş, kayıtları Garo Mafyan gerçekleştirmişti. Pop müzik tarihimizin değerli albümlerinden “Köçekçeler” ilk kez plak formatında yayımlandı.

Efe Demiral “Uyku Pansiyon” (Bilgi Music Label)

İÜ Jeofizik Mühendisliği’ni bırakarak gemileri yakan, hayatını müziğe vakfeden gerçek bir gönül adamı Efe Demiral. Künt, Adamlar, Can Kazaz, Cihan Mürtezaoğlu, Barış Demirel gibi isimlerin çalışmalarından aşina olduğumuz bu genç gitarcı, kendi hesabına ilk kez 2016 yılında çalışmış; “Inside Out” ile ciddi bir besteci olduğunu kanıtlamıştı. Üç yıl aradan sonra çıkan ikinci albümü “Uyku Pansiyon”, Efe’nin doğru bildiği yoldan gram şaşmadığının, hayatın yıldırıcı salgılarına, piyasa şartlarına boyun eğmediğinin kanıtı.

Bu albümün ilk müjdesini 2018’in sonuna doğru yayınladığı “Tepe” isimli tekli ile veren Efe, modern müzik namına sayısız referansa sahip. Tek gitarlı tematik parçalar dışında kolektif bir proje zihniyetine sahip enstrümantal caz albümü olarak tanımlayabileceğimiz, dokuz özgün besteden oluşan “Uyku Pansiyon”da kendisine basta Eren Turgut, davulda Mertcan Bilgin ile Berke Can Özcan, trompette Gunnar Halle, saksofonda Tamer Temel, vokalde Deniz Özçelik eşlik ediyor. Sanat hayatına çocuk yaşta atılmayan bu adamın en büyük hazinesi inanç, namus ve çalışkanlık.

Dip not: Bodrum’daki Uyku Pansiyon’da hiç kalmamış, sadece 2013 yılında bir kez önünden geçmiş ve adı aklında kalmış.