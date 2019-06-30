Günümüz sanatçıları Akbank Sanat’ta...

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yaklaşık 800 başvuru arasından 20 sanatçının eserleri sergi seçkisinde yer almaya hak kazandı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında serginin küratörü Prof. Melih Görgün, Bremen Kunst Akademi’den Prof. Dr. Aslı Serbest ve Hamburg Hafencity Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mona Mahall yer aldı.

Eseri sergilenecek genç sanatçıların 10’u İstanbul, 5’i Ankara 1’i ise İzmir’deki üniversitelerden, 4 sanatçı ise Zonguldak, Hatay, Eskişehir ve Edirne’den yarışmaya katıldı. Ücretsiz görülebilecek sergide eserleri yer alacak sanatçıların isimleri şöyle: Ahu Akgün, Cemil Toprak, Çağla Vera Kılıçarslan, Dilara Özüçelik, Egemen Tuncer, Engin Ümer, H. Esra Oskay-Malicki, Hazal Ünsal, Kadir Kayserilioğlu, Lara Lakay, Larissa Araz, Meltem Koçak, Merve Vural, Numan Erdinç, Osman Sami Temizel, Özge Yalacak, Semiha Betül Yıldız, Semra Doğan Ak, Ufuk Aydın. Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ahu Akgün, Merve Vural, Özge Yalacak ve Semra Doğan Ak ödüle değer görüldü. l Kültür Servisi