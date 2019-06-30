Caza gönül verenler

26. İstanbul Caz Festivali ödül gecesi yarın saat 21.00’de Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde yapılacak. Gecede, “crooner” geleneğinin ülkemizdeki en başarılı temsilcilerinden Ömür Göksel’e ve usta caz davulcusu Hasan Hürsever’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek.

Ardından, Hasan Hürsever, oğulları Volkan ve Hakan Hürsever’den oluşan üçlu bir konser verecek ve sonra sahneyi Balkan Paradise Orchestra’ya bırakacak. Hepsi Barselonalı dokuz kadın müzisyenin, Balkan müziğinden aldıkları ilhamla 2015’te yarattıkları Balkan Paradise Orchestra’nın genellikle enstrüman müziğine odaklanıyor. Topluluk, performanslarında vokallere ve elektronik unsurlara da yer veriyor. 2018’in mart ayında ilk albümleri “K’ataka”yı yayımlayan ve yurtdışında önemli festivallere katılan, cazın yeni nesil keşiflerinden olan bu genç topluluk, trompet, klarnet, trombon, korno, tuba, perküsyon ve davulun birlikteliğinden oluşuyor.