Glastonbury sahnesi kadınlarla coştu

The Cure, Stormzy ve The Killers’ın headliner olarak sahne aldığı festivale kadın sanatçılar ağırlıklarını koydu. 14 yıl önce Glastonbury’de Headliner olarak sahne alacakken kanser teşhisi konulduğu için konserini iptal etmek zorunda kalan Kylie Minogue nihayet bu yıl Glastonbury’ye geldi ve pazar günü muhteşem bir şov sunarak hayranlarını mest etti.

Nick Cave sürprizi

“2005 yılında gelecektim buraya ama şartlar elvermedi, gelemedim” diyen Minogue kalabalığın coşkulu sevgi gösterisi yüzünden duygulu anlar yaşadı ve “Keşke başka türlü olsaydı ama hayat böyle bir şey işte. Şimdi hepimiz buradayız” diyerek sözlerini sürdürdü. Minogue’un konseri sırasında Nick Cave’in de yıllar önce birlikte kaydettikleri “Where the Wild Roses Grow” adlı şarkıda eşlik etmek üzere sahneye gelmesi, günün unutulmaz anlarındandı.

Kylie Minogue gibi festivalin son günü sahne alan Billie Eilish, Janelle Monae, Miley Cyrus, Stefflon Don ve Christine And The Queens gibi kadın sanatçı ve gruplar gün boyu sundukları sağlam performanslarla Glastonbury’ye damga vurdular ve 2019’un kadın yılı olarak akıllarda kalmasını sağladılar.