Ali Kıdık, THY'nin kara listesine eklendiğini açıkladı

12.01.2026 16:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Gazeteci Ali Kıdık, Türk Hava Yolları'nın (THY) kara listesine alındığını duyurdu. Kıdık, "Türk Hava Yolları’ndan bu sabah, 'kara listeye alındığınıza dair' bir e-posta aldım" dedi.

Havacılık ile ilgili haber ve paylaşımlar yapan gazeteci Ali Kıdık, THY tarafından kara listeye alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından gelişmeyi duyuran Kıdık, kara liste gerekçesinin paylaşımları olduğunu ifade etti.

"THY SİZİN ŞAHSİ ŞİRKETİNİZ Mİ?"

Kıdık, şunları yazdı:

"Tarihe not düşüyorum…

Türk Hava Yolları’ndan bu sabah, “kara listeye alındığınıza dair” bir e-posta aldım.

Gerekçe olarak paylaşımlarım gösteriliyor.

Bunun bendeki karşılığı şudur: yazma, konuşma, yorumlama, görme, duyma.

Buradan sormak istiyorum:

THY sizin şahsi şirketiniz midir?

Bugün bana uygulanabilen bu yöntem,

yarın kime uygulanacaktır?

Herkes bilsin.

Herkes görsün."

NE OLMUŞTU?

Kıdık, son olarak THY'nin kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiğini ve Atatürk, Türk bayraklı rozetlerin kabin memurlarınca takılmayacağı iddiasını gündeme getirmişti.

Kıdık, bir dönem İYİ Parti'nin İBB Meclisi Grup Başkanvekilliği görevini üstlenmişti.

