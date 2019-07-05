Gümüşlük’te klasik müzik keyfi

6 Eylül’e kadar sürecek olan festivale Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, Tayvan, Almanya, İtalya, İsrail, Norveç, İrlanda, İspanya ve KKTC’den çeşitli müzisyenler katılacak.

Her geçen yıl sınırlarını Gümüşlük’ün dışına biraz daha fazla taşıyan festival, bu yıl açılışını Bitez’deki Aktur-Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapacak. Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay’ın konseri ile açılacak olan festival, organizasyonun ana mekânı olan 25 asırlık tarihi taşocağı; Gümüşlük sahilindeki festival merkezinin yanı sıra Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde yapılacak.