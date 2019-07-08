Evin Sanat Galerisi, iki farklı mekânda

Ayrıca, 13 Temmuz’da Büyükküşoğlu ailesinin mekân desteği ile açılacak olan Evin Sanat Galerisi Yalıkavak ise sanatseverleri yaz boyunca farklı kuşak sanatçıların eserleri ile buluşturacak. Sanatseverler sezon boyunca Evin Sanat Galerisi Yalıkavak’ta Nuri İyem, Nasip İyem, Neş’e Erdok, Komet, Rahmi Aksungur, Cansen Ercan, Temür Köran, Memet Güreli, Hakan Gürsoytrak, Ahmet Elhan, Orhan Cem Çetin, Murat Germen, Zulal, Şahin Domin, Hakan Cingöz, Emin Turan, Ayşe Kapusuz, Setenay Alpsoy, Osman Nuri İyem, Faruk Geyran ve Yağmur Çalış’ın eserlerini izleyecekler.