Müziğimizin Mavi Işığı

1964 yılında kurulan Mavi Işıklar grubu büyük ilgi görmüştü. Nejat Toksoy en önde ortada. - Nejat Toksoy

Anadolu Pop akımının kilit topluluklarından Mavi Işıklar’ın solisti Nejat Toksoy, 73 yaşında hayata veda etti.

Geleneksel şarkıları kentli kulaklara uygun biçimde yorumlayan Mavi Işıklar, 1964 yılında kurulduğu günlerde İngilizce kavırlar yapıyorlardı. Nejat’ın Amerika’dan getirdiği plaklar onlara yol gösteriyordu. Sadece fotoğraflardaki pozları ile değil, saç kesimleri, hatta sound ve yorumları ile de The Beatles’i andırıyorlardı. Ardından da bizden parçaları çoksesli Batı müziğine uyarlamaya başlamışlardı.

1965 Altın Mikrofon yarışmasında “Helvacı” ile ikinci, ertesi yıl aynı yarışmada “Lorke” ile yine ikinci olmuşlardı. En fazla ün elde ettikleri parça “İyi Düşün Taşın”, The Cedars’ın “For Your Information” şarkısının Türkçe yorumuydu. Parça, mahalledeki tüm çocuklardan kahvehanedeki delikanlılara kadar herkesin diline dolanmıştı yıllar boyu.

1970 yılında Şan Sineması konserine pijama ile çıkmaları olay olmuş, tüm gazetelerde haber yapılmıştı.

Kendi içinde farklı kurallara sahip bir topluluktu Mavi Işıklar. Topluluk içi demokrasi açısından üç ayda bir lider değişecekti. Askere gidenin yerine biri alınacak, ancak terhis olunca topluluğa dönecekti. Sakallı ve boyasız ayakkabı ile dolaşan para cezasına çarptırılacaktı. Tüm bunlar yazılmış, noterden tasdik ettirilmişti. Tüm bunlara ve çeşitli eleman takviyelerine rağmen ayakta kalamamış ve 1972 yılında dağılmıştı Mavi Işıklar.

Nejat Bey topluluğun dağılmasının ardından biraz uzaklaşsa da müzikten tamamen kopmamış, Murat Ses ile Ağrı Dağı Efsanesi projesinde bulunmuş, uzun yılların ardından yeniden bir araya gelen Mavi Işıklar’da da yerini almıştı.

Nejat Bey, topluluk hayatından sonra kayınbiraderi ile ticarete atılmış, ünlü bir fotoğraf makinesinin Türkiye temsilciliğini alarak Sirkeci’de bir ofis açmıştı. Ancak yürütememiş, iflas etmişlerdi. Ardından İngilizceden Türkçeye kitaplar çevirmeye başlamıştı.

Kolon kanseriydi Nejat Bey. Oysa bir yıl öncesine kadar hiçbir şeyi yoktu. Hatta son konserlerinde sahnede yerinde duramıyor, zıp zıp zıplayarak söylüyordu şarkıları. Bir yıl içinde gördüğü tedavilerin ardından hayata apar topar veda etmişti.

Son derece esprili, hayatla barışık, keyifli bir karakterdi. Aynı derecede beyefendiydi. Nejat Bey, 2010 yılında da kanserden bir kızını, ardından da eşini kaybetmişti. Hayattaki tek kızı ile birlikte yaşıyordu. Yaşadığı tüm talihsizliklere rağmen iyimserdi.

Nejat Toksoy şimdi ışık oldu, ama o zaten kendinden sonraki tüm müzisyenler için hep bir ışıktı.

