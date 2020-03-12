Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan koronavirüs önlemi!

12 Mart 2020 Perşembe, 22:28

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ''Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle 14 Mart Cumartesi gününden Nisan ayının sonuna kadar Devlet opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.