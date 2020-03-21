Kulüp Başkanının testi pozitif
Brezilya’nın Internacional kulübünde panik var.
Türkiye ile birlikte ligleri en geç durduran ülkelerden Brezilya, şok bir haberle sarsıldı.
Brezilya'nın Internacional kulübünün Başkanı Marcelo Medeiros yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkanın hastalık tespiti öncesi teknik direktör ve futbolcularla bir araya geldiği iddia edildi. Ünlü oyuncu Patrick bir ara Türk kulüplerinun takibindeydi.
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