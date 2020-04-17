Kulüpler çaresiz!

17 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig’de maçların durması kulüpleri ekonomik açıdan adeta “çaresiz” bıraktı. Yayıncı kuruluşun “ödemeleri dondurması” üzerine tüm gelirleri zaten kesilen kulüplerin zararının boyutları daha da arttı. Peki hem yayın krizinde hem de kulüplerin yaşadığı mali darboğazda hangi detaylar var? İşte ulaştığımız bilgiler:

“NEREDE BİZİM PARAMIZ?”

Kulüplerin en büyük geliri naklen yayından gelen para. Anlaşma direkt beIN Sports ile değil. Kulüpler yayın hakkı gelirlerini Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) alıyor. Kulüplerin muhatabı TFF. Kulüpler ödeme alamadığı zaman, “Ödemem nerede?” diye TFF’ye soruyor. Her ayın hak edişi, sonraki ayın başında kulüplerce alınıyor. Yani, ocak ayının parasını şubatın başında TFF’den alıyor. Kulüpler şubatın parasını mart ayının başında aldı. Ama mart ayının hak edişini nisanın başında beklerken alamadılar. Bunun üzerine kulüpler, TFF ile görüşüp “Maçlar 19’una kadar oynandı nerede bizim mart ayı ödememiz?” diye sordu. TFF ise kulüplere “beIN Sports bize parayı yatırmadığı için ödeyemiyoruz” yanıtını verdi. Ve kulüplere ödeme yapılmadı. Ardından Kulüpler Birliği’nin sonra Digiturk’ün açıklaması oldu.

“ZARAR DAHA FAZLA”

Kulüpler Birliği mevcut zararı “yüzde 30” diye duyurdu. Ama kulüplerin bu süreçteki zararı bundan çok daha fazlası. Yayın hakkı geliri, maç günü, bilet gelirleri kesildi. Sponsorlar ödeme yapmıyor ve kulüplere “Ben tüm sezon için anlaştım. Maçlar oynanmıyor, bu parayı size nasıl ödeyeyim?” diyor. Reklam, pazarlama geliri durdu. Gelecek sezonun loca ve kombineleri satılıyordu, bitti. TFF’den gelen performans primleri durdu.

FUTBOLCULARA “İNDİRİM” ÇAĞRISI

Kulüplerin bu zararın tamamını, giderlerinden keserek sıfırlamasının mümkün olmayacağının altı çiziliyor. Kulüpler hiçbir personelini işten çıkarmadı, maaşlar ödeniyor. Sporcu kontratları devam ediyor. Giderlerin yaşadığı, gelirlerin bittiği noktada kulüplere her geçen saat zarar yazıyor. Bunu da yüzde 30’la ölçmek mümkün değil çünkü çok daha fazla. Başkanlar, yöneticiler zararı telafi için yoğun mesaide. En önemli çalışma, başta futbolcuların ve diğer sporcuların ücretlerinde indirime gitmesi. Kulüpler tüm oyuncularından fedakârlık bekliyor.

“NERESİNDEN DÖNSEK KÂR”

Toplam zarar 100’se kulüpler, “Kime gidelim de bunun 20’sini, 30’unu, 40’ını, 50’sini telafi edelim”in peşine düştü, “Zararın neresinden dönsek kâr” hesabında. Örneğin, mağazacılık gelirleri kulüpler için önemli bir kalem. Yöneticiler, mağaza sahiplerine “Kapalı kaldığımız dönemde bizden kira alma” bile diyecek. Çünkü kulüplerin forma, lisanslı ürün satışı da sıfır. Kulüpler de “Böyle bir durumda beIN Sports bile ‘ödemeyi dondurdum’ diyorsa, biz nereye gidelim” görüşünü savunuyor.