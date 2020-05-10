Kulüplerden Anneler Günü mesajı
Spor Kulüpleri Anneler Günü mesajı yayımladı.
Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaragücü, Altay, İBBSK, günün önemini ifade eden mesajlar yayımladılar.
Fenerbahçe’nin mesajı şöyle:
"Sonsuz sevgi, eşsiz şefkat ve tarifsiz fedakarlığın karşılığı olan, her daim iyi dilekleri ile en büyük destekçimiz annelerimiz... Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere bugün aramızda olmayan annelerimize rahmet diler; şehit ve gazi annesi büyüklerimizin önlerinde saygıyla eğilir, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız. İyi ki varsınız!"
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