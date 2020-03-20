Kuşadası trafiğine 'tek yönlü' çözüm

20 Mart 2020 Cuma, 08:00

Özellikle günün belirli saatlerinde ve yaz aylarında Kuşadası trafiğinde yaşanan yoğunluğa son vermek için Aydın Büyükşehir Belediyesi katkısı ve desteği ile bir proje hazırlayan her iki belediye, kentin trafik sorununu azaltmayı amaçlıyor. Sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları tarafından da desteklenen trafik sakinleştirme projesi ile Atatürk, Candan Tarhan ve İnönü Bulvarı başta olmak üzere kentin önemli güzergâhlarında tek yön uygulamasına geçilecek. Uygulama ile kaldırımların genişlemesi, otopark alanlarının yüzde 45 oranında artması, trafikte harcanan sürenin, emisyonun azalması, yakıt tasarrufu yapılması, bisiklet yolları oluşturulması, yaşlılar, engelliler, bebekli kadınlar ve çocuklar olmak üzere yaya güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması öngörülüyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “İlgili sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve kamu kurumları tarafından da destek gören projemizi 22 Mart’ta yaşama geçiriyoruz. Uzun ve kısa vadeli hedefleri bulunan projemiz ile kısa vadede kent merkezinde yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırırken uzun vadede sahil şeridi başta olmak üzere tüm güzergâhlarda oluşturulacak bisiklet yolları ile bisikleti çevre dostu ve alternatif bir araç olarak ulaşıma dahil etmeyi ve deniz ile kent merkezini bütünleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.