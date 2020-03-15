Kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapalı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacağını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm
kütüphanelerin 30 Mart'a kadar okuyucu hizmetlerine kapatıldığını
duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir" denildi.
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