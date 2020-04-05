Kütüphaneler sanal ortamda

05 Nisan 2020 Pazar, 09:29

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle geçici süreliğine ziyarete kapanan kütüphaneler, 56. Kütüphane Haftasını kapsamında kaynaklarını dijital ortam üzerinden okuyucuları ile buluşturuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi tüm kaynaklarına kutuphane.itu.edu.tr adresinden ulaşılabileceğini açıklandı.



Marmara Üniversitesi, koleksiyonlarında bulunan nadir eserleri, kutuphane.marmara.edu.tr adresinden okuyuculara açtı.

Koç Üniversitesi, arşivlerini librarydigitalcollections.ku.edu.tr bağlantısı üzerinden okuyucularına sundu.



18 BINDEN FAZLA GAZETE DIJITALDE



İstanbul Üniversitesi, ‘Gazeteden tarihe bakış projesi’ kapsamında 18 binden fazla gazeteyi dijital ortama aktararak, kullanıcılarla buluşturdu. 1928-1942 yıllarına ait Osmanlıca, Rumca, Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Türkçe gibi değişik dillerde yayınlanan gazetelere nek.istanbul.edu.tr adresinden ulaşılabileceğini açıkladı.



Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışlanmış veya üniversite tarafından edinilmiş özel ve kurumsal arşivlere, digitalarchive.boun.edu.tr bağlantısı üzerinden kullanıcılara sunuldu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Atatürk Kitaplığı’ndaki yazma eserler, yabancı dil kitapları, süreli yayınlar ve makaleler gibi pek çok kaynağa ataturkkitapligi.ibb.gov.tr linkinden erişim sağlanabileceğini duyurdu.



Avcılar Belediyesi ise 22 bin kitabın yer aldığı dijital kütüphane 'Oku Avcılar' uygulamasını hizmete açtı.

PERA MÜZESİ’NDEN ‘DİJİTAL YAYINLAR’

Pera Müzesi, ev sahipliği yaptığı sergilerin kataloglarından önemli bir seçkiyi ‘Dijital yayınlar’ başlığı ile web sitesinde ücretsiz olarak erişime sundu. Müzenin dijital yayınları arasında, Osmanlı Dönemi’nden günümüze Türk resim sanatının farklı dönemlerini mercek altına alan sergilerden farklı coğrafyaların öncü sanatçılarına ve genç temsilcilerine odaklanan sergilere, çok çeşitli konularda kitaplar yer alıyor.