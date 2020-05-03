Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın mizahı ve eğlenceyi harmanlandığı romanı Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç; İstanbul’un sokakları, mahalleleri, dükkânları ve insanlarıyla çok renkli ve canlı bir tablosunu sunuyor.
Dünyaya bir kuyruklu
yıldızın çarpacağı haberinin İstanbul halkı üzerinde yarattığı korkuyu ve bu
korkunun yanı başında filizlenen bir aşkı anlatan Kuyruklu Yıldız Altında Bir
İzdivaç’ın; Fatih Altuğ tarafından hazırlanan bu eleştirel basımı, zengin
dipnotlar, haritalar ve ekler kısmı ile zenginleşiyor. Hüseyin Rahmi
Gürpınar’ın mizahı ve eğlenceyi harmanlandığı romanı İstanbul’un sokakları, mahalleleri,
dükkânları ve insanlarıyla çok renkli ve canlı bir tablosunu sunuyor.
Kitaptan bir bölüm okumak için:
https://www.iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/kuyruklu_sadelestirilmis.pdf
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Eleştirel Basım / Hüseyin Rahmi Gürpınar / İletişim Yayınları / 313 s.
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