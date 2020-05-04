La Liga,"Belki haziran" dedi

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 18:26

Koronavirüsten Avrupa genelinde en ağır şekilde zarar gören ilk 3 ülkeden biri olan İspanya'da futbolun yeniden başlayıp başlamayacağı konusu tartışılıyor.

İspanya Futbol Federasyonu, haziran ayında sıkıştırılmış lige sıcak baktığını, ancak, kararın hükümet tarafından verileceğini duyurdu.

La Liga yönetimi, maçların seyircisiz ve üst düzeyde önlemlerle başlayacabileceğini, ancak salgının hafiflememesi halinde farklı altrnatiflerin devreye gireceğini duyurdu.