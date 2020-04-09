Lara Kamhi’den bireysel izolasyona dair belgesel

09 Nisan 2020 Perşembe, 16:23

10 yılı aşkın bir süredir sinematik sanatlar alanında üretim yapan çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi, küresel koronavirüs salgını nedeniyle bugünlerde evlerine kapanan sanatseverler için “Transparency of Being” adlı belgesel filmini online olarak herkesin erişimine açtı.





Gündelik hayat, teknolojik iletişim ve ulaşım platformlarının istilası ile tinsellik üzerine karşılaştırmalı gözlemlerden oluşan belgesel aynı zamanda bireysel izolasyona da değiniyor.

Ses, mekâna özgü yerleştirme ve görsel anlatım üçlüsü üzerine çalışmalar gerçekleştiren sanatçı Lara Kamhi, çekimlerini 2017’de Japonya’da gerçekleştirdiği “Transparency of Being” belgeselinin çekimini, kurgusunu ve ses tasarımını da kendisi yaptı. Belgesel, gündelik hayat, teknolojik iletişim ve ulaşım platformlarının istilası ile tinsellik üzerine karşılaştırmalı gözlemlerden oluşuyor. Belgesel, Youtube ve Vimeo üzerinden izlenebilir.





