"Le Mans 24 Saat" ertelendi
Otomobil dünyasının ünlü yarışı iptal.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), dünya genelinde yayılan ve Fransa'da da yoğun etkisi görülen koronavirüs salgını nedeniyle Le Mans 24 Saat Yarışları'nın ertelendiğini açıkladı.
Fransa'da 13-14 Haziran tarihlerinde 88'inci kez düzenlenecek olan Le Mans 24 Saat'in bu tarihlerde yapılamayacağı kesinleşince, yeni tarihin 19-20 Eylül olarak belirlendiği açıklandı.
FIA'nın açıklamasında, önceliğin organizasyonda çalışan personel ve sporcuların sağlığı olduğu belirtildi.
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