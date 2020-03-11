Libya’da 5 işçi alıkonuluyor iddiası

11 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

Libya’nın başkanti Trablus’ta fırıncı ustası olarak çalışan Trabzonlu Ahmet Çeliktaş’tan (58) bir aydır haber alınamıyor. Çeliktaş’ın kardeşi Deniz Çeliktaş, ağabeyinin kaçırıldığını geçen hafta öğrendiklerini söyleyerek, “Abim uzun yıllardır Libya’da çalışıyordu. En son 2.5-3 ay önce izne gelmişti. ‘Gitme’ dedik ama iş için gitti. Kendisinden bir aya yakın haber alamadık. Şüphe üzerine ağabeyimin Libya’daki Rahmi Ersin ismindeki arkadaşını aradık. Bize ağabeyimin Trablus’a 80 kilometre uzaklıkta bulunan Sabratha kentinde, içinde bulunduğu minibüsün General Halife Hafter’e bağlı güçler tarafından durdurulduğunu ve kimlik kontrolünden sonra 2’si Adana’lı 2’si Hataylı 5 kişiyle birlikte alıkonulduğunu söyledi” diye konuştu. Ağabeyinin karakol gibi bir yere götürülürken Rahmi Ersin’i arayarak bu bilgileri verdiğini kaydeden Çeliktaş, “Daha sonra telefonu kapanıyor. Rahmi Ersin, ‘Belki çıkıp gelir, bulunur diye, bekliyorduk. Ondan dolayı haber vermedik’ dedi. Herhalde Türk oldukları için alınmışlardır. Ağabeyim ölümüdür, diri midir belli değil” ifadelerini kullandı.

ELÇİLİK: GİDEMİYORUZ

Hem Libya’daki Türk Konsolosluğu’na hem de İstanbul’daki Libya Konsolosluğu’na dilekçe ile başvurduklarını, Rahmi Ersin’in de bir kişiyi devreye soktuğunu belirten Çeliktaş şunları söyledi:

“Gayri resmi yollarla, eli uzun, savaş bölgesinde bir kişiyi araya sokmuş. Belli bir para vererek kurtarmaya çalışıyor. Rahmi Ersin de bu kişiden haber bekliyor. Rahmi Ersin, Türk elçiliğine de haber vermiş. Ancak elçilik yetkilileri ‘Savaş bölgesi oraya gidemiyoruz biz de sizden haber bekliyoruz’ demiş.”