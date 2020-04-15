Libya’da ateş dinmiyor

15 Nisan 2020 Çarşamba, 02:01

Yeni tip koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavururken iç savaşın gölgesindeki Libya’da uluslararası ateşkes çağrılarına karşın silahlar susmuyor. Hafter güçlerinin ateşkes kararına onay vermesine karşın saldırıları sürdürmesi üzerine Trablus merkezli UUH, 25 Mart’ta Barış Fırtınası Operasyonu başlattığını duyurmuştu. UUH dün yaptığı açıklamada, “Trablus’un batısındaki yaklaşık üç bin kilometrekare alanın Hafter’e bağlı milislerin elinden geri alındığını” belirtti. “Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait silah atölyesi, büyük miktarda mühimmat ve askeri malzeme de ele geçirdiklerini, Trablus’un batısında Surman, Sabrata’nın aralarında olduğu 8 bölgenin kurtarıldığını, buralarda Hafter milislerine ait 10 BAE tankı ile 6 zırhlı araca el koyduklarını” duyurdu.

KAHİRE-MOSKOVA TEMASTA

Bu son kazanımlarla UUH güçlerinin, Tunus sınırından Tablus’un güneydoğusundaki Abu Grein bölgesine uzanan yolu ele geçirdiği vurgusu yapıldı. AFP’nin haberine göre Hafter güçleri ise Trablus’u roket yağmuruna tuttu. Haberde Mitiga Hava Üssü yakınlarındaki evlerin isabet aldığı kaydedildi. AA’nın haberine göre, BAE’ye ait İnsansız Hava Aracı’yla (İHA) düzenlenen, güvenlik noktalarının vurulduğu saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan kimi kaynak, Libya’da TSK’ya ait bir İHA’nın Mısır ordusunun askeri danışmanlarını hedef aldığı, Kahire’nin yanıt vermek için hazırlık yaptığı iddiasını da aktardı. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un önceki gün Libya ve Filistin’deki gelişmeleri görüştüğü de gündeme yansıyan haberler arasındaydı.

Libya’da paralı asker tartışması da sürüyor. AA’nın haberine göre UUH Başkanlık Konseyi Başkanı Feyyaz el Saraj, Hafter cephesinde savaşan paralı askerlerin cenazelerinin ülkelerinin gönderilmesi için Dışişleri Bakanlığı’na talimat verdi. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığına yeni görevler düştüğünü dile getirdi.

PARALI ASKER İDDİALARI

ABD merkezli Intercept sitesi ise Amerikan güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusu Erik Prince’in, Hafter saflarında paralı askerlerinin savaştığı savunulan Rus Wagner şirketine destek olmayı teklif ettiği, ancak önerinin kabul görmediği iddiasını aktardı. Bu arada AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, “Rusya, Suriye’nin İsrail sınırındaki Kuneytra4da daha önce uzlaştığı eski muhaliflerden 300-400 savaşçıyı yaklaşık 1000’er dolar karşılığında Hafter saflarında savaştırmak için anlaşmaya vardığı” savunuldu.