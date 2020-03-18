Liglerin oynatılmasına yürütmeyi durdurma davası

Taraftar Derneği, futbolcu, hakem ve çalışanların can güvenliği için maçların seyircisiz oynatılmasının durdurulması için mahkemeye başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2020 Çarşamba, 20:48

Taraftar Derneği, futbolcu, hakem ve çalışanların can güvenliği için maçların seyircisiz oynatılmasının durdurulması için mahkemeye başvurdu. 

Yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunan Dernek şu açıklamayı yaptı: Taraf-Der olarak gerek taraftarların seyir hakkı, gerekse sporcu ve diğer çalışanların sağlığını düşünmeden maçların devam etmesi yönündeki karara karşı bugün yürütmenin durdurulması talepli dava açmış bulunmaktayız.


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