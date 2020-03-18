Liglerin oynatılmasına yürütmeyi durdurma davası
Taraftar Derneği, futbolcu, hakem ve çalışanların can güvenliği için maçların seyircisiz oynatılmasının durdurulması için mahkemeye başvurdu.
Taraftar Derneği, futbolcu, hakem ve çalışanların can güvenliği için maçların seyircisiz oynatılmasının durdurulması için mahkemeye başvurdu.
Yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunan Dernek şu açıklamayı yaptı: Taraf-Der olarak gerek taraftarların seyir hakkı, gerekse sporcu ve diğer çalışanların sağlığını düşünmeden maçların devam etmesi yönündeki karara karşı bugün yürütmenin durdurulması talepli dava açmış bulunmaktayız.
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