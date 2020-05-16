Lösemi hastası Hilal bebek için kemik iliği aranıyor

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 12:41

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Yunus-Yeşim Yıldız çiftinin ilk çocukları Hilal'e, rahatsızlanmasının ardından başvurdukları Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu. Doktorlar, hastanede tedavi altına aldığı Hilal bebeğin kemik iliği nakli olmasına karar verdi. Sıhhi tesisatçılık yapan baba, kızı için uygun iliğin bulunması için memleketi Kağızman ilçesinde ve İzmir'de, çok sayıda kişinin kök hücre bağışında bulunması için Türk Kızılaya başvurmasını sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle hastanede tedavi olan kızını günlerdir göremeyen baba, hastanenin önünde gelecek güzel haberleri bekliyor.

"İLİK NAKLİ OLMAZSA HAYATİ TEHLİKE SÖZ KONUSU"

Baba Yunus Yıldız, kızına lösemi hastalığı teşhisi konulduğunda yaşadığı şoku unutamadığını söyledi. Kızını yaşatmak için eşiyle birbirlerine söz verdiklerini aktaran Yıldız, bunun için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirterek, “Kızım tedaviye yanıt vermedi. Hastaneye ilk geldiğimizde orta risk seviyesindeydi kısa sürede yüksek risk grubuna girdi. Doktorlar da kemik iliği nakli yapmaya karar verdi. En kısa sürede kemik iliği nakli olmazsa hayati tehlikesi söz konusu” dedi.

İlik nakline karar verildiğinde memleketi Kars ve İzmir'de yakınlarına ulaştığını aktaran Yıldız, "Kızımız için şimdiye kadar 400 kişinin kök hücre bağışçısı olmasını sağladık. Kızımız için yola çıktık ama artık tüm hasta çocuklar için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım herkese umut olabiliriz" şeklinde konuştu.