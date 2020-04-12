Lugano’dan Cavani açıklaması

12 Nisan 2020 Pazar, 12:29

GigFenerbahçe'nin eski futbolcularından Diego Lugano, vatandaşı Edinson Cavani hakkında konuştu.

Sezon sonunda PSG ile bitecek sözleşmesini uzatmayacak olan Edinson Cavani’nin yeni adresi merakle bekleniyor. Konuyla ilgili yakın arkadaşı eski Fenerbahçeli Diego Lugano’dan ilginç bir öneri geldi.Club Octubre isimli Arjantin radyosunda konuşan Sao Paulo kulübünün yöneticilerinden Diego Lugano yakın zamanda Cavani'nin Boca Juniors ile anlaşma zemini araması ile ilg gelişmeler üzerine kendi önerisini arkadaşına empoze etmeye çalıştığını söyledi. Lugano, "O Boca'ya gitmeden önce benimle Sao Paulo'ya gelecek." ifadelerini kullandı.





İSPANYA İHTİMALİ DURUYOR





Ligin devre arasında Atletico Madrid ile anlaşan ancak kulübünün izin vermemesi nedeniyle transferinin gerçekleşmediği Cavani'nin İspanya ihtimalini açık tuttuğu belirtiliyor.