Maç öncesi futbolculara el temizliği
Adana Demirspor Akhisar maçında örnek davranış.
TFF 1’inci Lig’de Adana Demirspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçta futbolcu, hakem ve teknik direktörlerin ellerine antiseptik solüsyon sıkıldı.
TFF 1’inci Lig’in 27’nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor’u konuk etti. Türkiye’de de görülen koronavirüs nedeniyle karşılaşma öncesi futbolcu, teknik heyet ve hakemlere el dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla antiseptik solüsyon sıkıldı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında spor müsabakalarından önce sporculara el dezenfeksiyonu yapılacağı öğrenildi.
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