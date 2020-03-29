Macron’dan yardım tepkisi

29 Mart 2020 Pazar, 02:00

Yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa’da en ağır etkilediği ülkelerden İtalya’ya, Çin ve Rusya’dan giden yardımlar Paris’in gündeminde. Rusya tarafından İtalya’ya gönderilen askeri uzmanların salgının merkez noktalarından görülen Bergamo’da çalışmalarına başladığı duyuruldu. Avrupa’yı da kasıp kavuran salgınla birlikte sosyal devlet, sağlık sistemlerindeki eksiklikler tartışmaların merkezindeyken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB’nin daha güçlü bir dayanışma sergilemesi gerektiği çıkışı yaptı. İtalyan basınına demeç veren Macron, İtalya’nın yanında olduklarını kaydetti. Diğer yandan da “Çin ve Rusya’dan yardımlarla ilgili çok fazla açıklama var, ama neden Fransa ve Almanya’nın İtalya’ya 2 milyon maske ve önlük gönderdiğini söylemiyoruz” ifadesi dikkat çekti. Bunun yeterli olmadığını ancak yardımların devam edeceğini söyledi. Roma’dan AB’ye eleştiriler son dönemde artmış durumda.

‘İLAÇ GELİŞTİRİLDİ’

Öte yandan Rusya, salgınla mücadele çerçevesinde yarından itibaren sınırlarını geçici olarak kapatacağını açıkladı. Rus diplomatlara ve nakliye kamyonlara izinlerin ise süreceği gündeme yansıdı. Beş kişinin yaşamını yitirdiği, 1264 vakanın olduğu ülkenin Federal Biyomedikal Ajansı ise dün virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.